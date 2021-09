Dropbox präsentiert die drei neuen Tools Capture, Replay und Shop

Dropbox Capture (Quelle: Dropbox) Dropbox präsentiert die drei neuen Tools Capture, Replay und Shop

(Quelle: Dropbox)

29. September 2021 - Dropbox hat drei neue Tools vorgestellt, die sich an Kreative und an verteilte Teams richten. Mit Capture, Replay und Shop sollen die Nutzer direkt in Dropbox zusammenarbeiten und Inhalte monetarisieren können.





Dropbox Capture ist ab sofort in einer Beta-Version erhältlich, sowohl für Personal- als auch für Business-Kunden. Replay wird in den nächsten Wochen mit Beta-Status veröffentlicht und Dropbox Shop soll bald ebenfalls in einer Beta-Version starten, vorerst allerdings nur in den USA. (luc) Mit Capture , Replay und Shop hat der Online-Speicherdienst Dropbox drei neue Tools vorgestellt. Diese wurden entwickelt, um die Bedürfnisse von Kreativschaffenden und von verteilt arbeitenden Teams zu adressieren. Bei Capture handelt es sich um ein Tool, das die visuelle Kommunikation mittels Screen Recording erlaubt und somit die asynchrone Zusammenarbeit ermöglicht. Dabei sollen kurze Videobotschaften lange E-Mails und Dokumente ersetzen. Dropbox Replay wiederum ist ein Video-Kollaborations-Tool, welches das Sammeln und Verwalten von Feedback sowie die Reaktion darauf erleichtern soll und diese an einem Ort übersichtlich vereint. Und Dropbox Shop schliesslich erlaubt den Nutzern, ihre digitalen Inhalte, die in Dropbox gespeichert sind, direkt zu verkaufen.Dropbox Capture ist ab sofort in einer Beta-Version erhältlich, sowohl für Personal- als auch für Business-Kunden. Replay wird in den nächsten Wochen mit Beta-Status veröffentlicht und Dropbox Shop soll bald ebenfalls in einer Beta-Version starten, vorerst allerdings nur in den USA. (luc)

Dropbox Capture (Quelle: Dropbox) Dropbox Capture (Quelle: Dropbox) Dropbox Shop (Quelle: Dropbox) Dropbox Shop (Quelle: Dropbox) Dropbox Replay (Quelle: Dropbox)