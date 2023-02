Dropbox auf MacOS unterstützt keine externen Harddisks mehr

15. Februar 2023 - Aufgrund einer Datenschutzrichtlinie von Apple für das eigene MacOS ist es fortan nicht mehr möglich, seinen Dropbox-Folder auf einer externen Festplatte zu speichern. Nutzer, die zu wenig internen Speicher haben, müssen sich nach einer neuen Lösung umsehen.

Aufgrund einer Änderung in MacOS, im Rahmen derer eine alte Extension für Cloud Services durch eine neue API ersetzt wurde, kommt es in der neuen Dropbox-App für MacOS zu einer Lücke. Die App soll in der neuen Version keine externen Festplatten mehr unterstützen. Damit ist es nicht mehr möglich, auf MacOS den Dropbox-Folder auf eine externe HD zu legen, wie "9to5mac" berichtet Die Probleme mit der Dropbox-App für das Apple-OS hielten mit dem Release von MacOS Monterey 12.3 im März 2022 Einzug. Die meisten Probleme konnten laut dem Bericht behoben werden. Für das Problem mit den externen Festplatten gibt es aber offenbar keine Lösung, denn aufgrund der Privacy-Richtlinien von Apple sollen Files aus der Cloud nur noch an einem Ort auf dem Rechner (~/Library/CloudStorage) gespeichert werden, was den Einsatz externer Harddisks verunmöglicht.Nach heutigem Stand sieht es nicht so aus, als ob dies ein vorübergehender Zustand ist. Wer etwa zu wenig Speicherplatz für seinen Dropbox-Folder auf seinem Apple-Rechner hat, muss den internen Speicher nachrüsten oder eine andere Lösung finden. (win)