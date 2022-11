Dropbox kündigt native End-to-End-Verschlüsselung für Geschäftskunden an

(Quelle: Dropbox)

30. November 2022 - Durch die Übernahme und Integration der Technologien von Boxcryptor will Dropbox seinen Business-Kunden bald eine native End-to-End-Verschlüsselung für vertrauliche Daten anbieten.

Dropbox hat eine Vereinbarung zur Übernahme mehrerer wichtiger Assets von Boxcryptor, einem deutschen Anbieter von End-to-End-Verschlüsselung mit Zero-Knowledge für Cloud-Speicherdienste, bekannt gegeben. Ziel ist, die Technologien und Lösungen von Boxcryptor so rasch als möglich nativ in die kostenpflichtigen Tarife für Geschäftskunden zu integrieren.Indem Dateien lokal auf den Geräten verschlüsselt werden, bevor sie User mit Dropbox synchronisieren, soll eine zusätzliche Sicherheitsebene geschaffen werden. Zudem verspricht der Hersteller die neuen Verschlüsselungsfunktionen so zu integrieren, dass Kunden, die eine End-to-End-Lösung wünschen oder benötigen, diese ohne Einbussen, etwa bei der Benutzerfreundlichkeit, werden nutzen können. (mv)