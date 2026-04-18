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Dropbox veröffentlicht neue Apps für ChatGPT
Quelle: Dropbox

Dropbox veröffentlicht neue Apps für ChatGPT

Mit der Dropbox App, der Dropbox Dash App und der Reclaim AI Calendar App lassen sich Dropbox-Funktionen direkt in ChatGPT nutzen, um damit ohne Umwege schneller zu nützlichen Antworten zu kommen.
18. April 2026

     

Online-Speicheranbieter Dropbox will die Zusammenarbeit für Teams optimieren und hat hierfür drei neue Apps für ChatGPT veröffentlicht. Die neuen Anwendungen Dropbox App, Dropbox Dash App und Reclaim AI Calendar App sollen es ermöglichen, in ChatGPT relevanten Kontext einfacher in KI-gestützte Dialoge einzubinden, um so relevantere und nützlichere Antworten zu erhalten und Aufgaben direkt in ChatGPT zu erledigen.

Mit der Dropbox App sollen Anwender auf Dropbox-Dateien zugreifen, diese in der Vorschau anzeigen und KI-generierte Inhalte direkt in Dropbox speichern, ohne dass man dafür ChatGPT verlassen muss. Dazu vermag ChatGPT auf Dropbox-Inhalte zuzugreifen, um Fragen zu beantworten. Die Dropbox App steht allen Dropbox-Kunden sämtlicher Tarifstufen zur Verfügung.


Dropbox Dash bündelt Inhalte aus über 30 Workplace-Apps an zentraler Stelle. Mit der Dropbox Dash App in ChatGPT kann nun direkt in ChatGPT darauf zugegriffen werden. Die App wird in den kommenden Wochen für Bestandskunden ausgerollt, während Neukunden eine 30-Tage-Testversion zur Verfügung gestellt wird.

Mit der Reclaim AI Calendar App in ChatGPT wird schliesslich die Planung, Verwaltung und Organisation von Kalenderdaten in Google Calendar und Microsoft Outlook vereinfacht. Die App ermöglicht, entsprechende Aufgaben direkt in ChatGPT auszuführen. Die Reclaim AI Calendar App in ChatGPT ist für Kunden verfügbar, die bereits die neueste Version des Reclaim AI Kalendersystems nutzen. (rd)


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