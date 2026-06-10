Meta muss KI-Assistenten anderer Hersteller für Whatsapp zulassen

Whatsapp muss in der EU neben seinem eigenen Meta-AI-Chatbot auch KI-Assistenten der Konkurrenz zulassen. Dies hat die Europäische Kommission angeordnet. Die Massnahme wird inmitten eines laufenden Wettbewerbsverfahren verhängt, in dem geprüft wird, ob Meta
mit dem exklusiven Einsatz des eigenen Chatbots gegen die Wettbewerbsbestimmungen der EU verstösst. Das Verfahren wurde Ende 2025 eingeleitet ("Swiss IT Magazine" berichtete
).
Die Anordnung soll laut der EU-Kommission nun verhindern, dass während der Untersuchung ein "schwerer und nicht wiedergutzumachender Schaden für den Wettbewerb auf diesem wachsenden Markt" entstehe.
Hintergrund ist die beherrschende Stellung von Whatsapp im europäischen Markt. Diese wurde missbraucht, indem die Konkurrenzprodukte weitgehend ausgesperrt wurden, so die Kommission weiter.
Die entsprechende API war für Dritthersteller bereits einmal offen, bis Meta sie im Oktober 2025 sperrte. Verlangt wird nun eine Wiederherstellung dieses Zustandes. Falls Meta nicht Folge leistet, drohen wohl hohe Bussen.
(win)