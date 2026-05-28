Whatsapp testet Datei-Upload für Meta AI

Meta AI soll in Whatsapp
auf iPhones künftig nicht mehr nur mit Text, Fotos und Videos arbeiten. Laut "Wabetainfo
" wird mit der iOS-Beta 26.20.10.72 eine neue Dokumentfreigabe an erste Testerinnen und Tester verteilt. Damit zieht iOS mit Android gleich, wo die Neuerung bereits für einzelne Beta-Nutzer verfügbar war.
Zu finden ist die Option im Anhangsmenü des Chats mit Meta
AI. Dort können Nutzerinnen und Nutzer prüfen, ob ihr Konto bereits für das Teilen von Dokumenten freigeschaltet wurde. Auch das Weiterleiten von Dateien aus anderen Apps an Meta AI soll möglich sein. Bisher mussten Inhalte aus Dateien umständlicher übergeben werden, etwa durch Kopieren von Text, Screenshots oder manuelle Beschreibungen.
Der KI-Assistent kann die erhaltenen Dateien anschliessend im Zusammenhang analysieren. Das soll etwa bei Zusammenfassungen, Rückfragen zu einzelnen Stellen oder bei Aufgaben helfen, die sich aus dem Dokument ergeben. Die Neuerung steht derzeit nur einem Teil der Beta-Nutzer zur Verfügung und soll in den kommenden Wochen breiter ausgerollt werden.
(dow)