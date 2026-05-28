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Whatsapp testet Datei-Upload für Meta AI
Quelle: Wabetainfo

Whatsapp testet Datei-Upload für Meta AI

Whatsapp testet auf iOS eine neue Möglichkeit, Dokumente direkt mit Meta AI zu teilen. Der KI-Chat kann hochgeladene Dateien dadurch analysieren, zusammenfassen und Fragen zum Inhalt beantworten.
28. Mai 2026

     

Meta AI soll in Whatsapp auf iPhones künftig nicht mehr nur mit Text, Fotos und Videos arbeiten. Laut "Wabetainfo" wird mit der iOS-Beta 26.20.10.72 eine neue Dokumentfreigabe an erste Testerinnen und Tester verteilt. Damit zieht iOS mit Android gleich, wo die Neuerung bereits für einzelne Beta-Nutzer verfügbar war.

Zu finden ist die Option im Anhangsmenü des Chats mit Meta AI. Dort können Nutzerinnen und Nutzer prüfen, ob ihr Konto bereits für das Teilen von Dokumenten freigeschaltet wurde. Auch das Weiterleiten von Dateien aus anderen Apps an Meta AI soll möglich sein. Bisher mussten Inhalte aus Dateien umständlicher übergeben werden, etwa durch Kopieren von Text, Screenshots oder manuelle Beschreibungen.


Der KI-Assistent kann die erhaltenen Dateien anschliessend im Zusammenhang analysieren. Das soll etwa bei Zusammenfassungen, Rückfragen zu einzelnen Stellen oder bei Aufgaben helfen, die sich aus dem Dokument ergeben. Die Neuerung steht derzeit nur einem Teil der Beta-Nutzer zur Verfügung und soll in den kommenden Wochen breiter ausgerollt werden. (dow)


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