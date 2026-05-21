Whatsapp testet neue Löschoption für gelesene Nachrichten

Mit der neuen Beta-Funktion können Whatsapp-Nachrichten künftig nicht mehr nur nach einer festen Frist, sondern auch nach dem Öffnen durch den Empfänger gelöscht werden. Laut "Wabetainfo
" wird die Option mit der iOS-Beta 26.19.10.72 über Testflight an erste Tester verteilt.
Bisher lassen sich selbstlöschende Nachrichten bei Whatsapp
nach 24 Stunden, 7 Tagen oder 90 Tagen entfernen. Neu kommt eine Option "Nach dem Lesen" dazu. Nutzerinnen und Nutzer können dabei festlegen, ob eine Nachricht 5 Minuten, 1 Stunde oder 12 Stunden nach dem Lesen verschwinden soll.
Ungelesene Nachrichten bleiben nicht unbegrenzt erhalten. Wer die neue Option aktiviert, muss laut dem Bericht damit rechnen, dass eine ungelesene Nachricht nach 24 Stunden automatisch verschwindet. Öffnet die Empfängerin oder der Empfänger die Nachricht vorher, startet der gewählte Timer erst ab diesem Zeitpunkt.
Die Funktion ist optional und muss manuell aktiviert werden. Sie kann zudem für einzelne Chats genutzt werden, statt für alle Unterhaltungen gleichzeitig zu gelten. Whatsapp dürfte die neue Option in den kommenden Wochen für weitere Nutzerinnen und Nutzer ausrollen.
(dow)