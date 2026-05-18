Upgrade von Ubuntu 25.10 zu 26.04 LTS jetzt offiziell möglich

Canonical hat die Langzeitversion 26.04 LTS seiner Linux-Distribution Ubuntu
im April 2026 freigegeben. Ein Upgrade von der bisherigen Version 25.10 war bislang nur mit einigem Aufwand möglich und nicht offiziell sanktioniert. Man musste dazu das Terminal bemühen und einen Befehl eingeben. Ab sofort steht nun ein Upgradepfad über die grafische Oberfläche zur Verfügung – Software Updater starten, den Upgrade-Button anklicken, und der Upgrade-Prozess startet. Mit 26.04 LTS erhalten Ubuntu-User unter anderem den Linux-Kernel 7.0, die neueste Version von Gnome, hardwarebeschleunigte KI-Verarbeitung mit GPUs von Nvidia und AMD sowie die Garantie für zehn Jahre Support.
Der Anbieter hat die einfache Upgrade-Möglichkeit vom 25.10 auf 26.04 LTS bewusst verzögert, weil nach dem Release von 26.04 verschiedene Bugs ans Licht getreten sind. Nach wie vor nicht offiziell unterstützt ist die Aufrüstung von 24.04 LTS auf 26.04 LTS. Damit will Canonical
offenbar warten, bis mit 26.04.1 eine noch stabilere Version erschienen ist.
(ubi)