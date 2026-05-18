cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Upgrade von Ubuntu 25.10 zu 26.04 LTS jetzt offiziell möglich
Quelle: Canonical

Upgrade von Ubuntu 25.10 zu 26.04 LTS jetzt offiziell möglich

Ab sofort können Nutzer von Ubuntu 25.10 auf einfache Weise und offiziell unterstützt auf die neue Langzeitversion 26.04 LTS aufrüsten. Bisher war dazu ein Terminal-Befehl nötig.
18. Mai 2026

     

Canonical hat die Langzeitversion 26.04 LTS seiner Linux-Distribution Ubuntu im April 2026 freigegeben. Ein Upgrade von der bisherigen Version 25.10 war bislang nur mit einigem Aufwand möglich und nicht offiziell sanktioniert. Man musste dazu das Terminal bemühen und einen Befehl eingeben. Ab sofort steht nun ein Upgradepfad über die grafische Oberfläche zur Verfügung – Software Updater starten, den Upgrade-Button anklicken, und der Upgrade-Prozess startet. Mit 26.04 LTS erhalten Ubuntu-User unter anderem den Linux-Kernel 7.0, die neueste Version von Gnome, hardwarebeschleunigte KI-Verarbeitung mit GPUs von Nvidia und AMD sowie die Garantie für zehn Jahre Support.


Der Anbieter hat die einfache Upgrade-Möglichkeit vom 25.10 auf 26.04 LTS bewusst verzögert, weil nach dem Release von 26.04 verschiedene Bugs ans Licht getreten sind. Nach wie vor nicht offiziell unterstützt ist die Aufrüstung von 24.04 LTS auf 26.04 LTS. Damit will Canonical offenbar warten, bis mit 26.04.1 eine noch stabilere Version erschienen ist. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Ubuntu schon bald mit lokalen KI-Funktionen

 30. April 2026 - Canonical setzt bei der KI-Implementierung in Ubuntu auf lokale Modelle, die als Snaps eingebunden werden. Auf einen Kill Switch, der alle KI-Funktionen ausschaltet, will man allerdings verzichten.

Canonical veröffentlicht Ubuntu 26.04 LTS

 24. April 2026 - Mit der LTS-Version 26.04 von Ubuntu hat Canonical die neueste langfristig mit Updates versorgte Version der Linux-Distribution veröffentlicht. Wesentlichste Neuerungen sind der Linux-Kernel 7.0 wie auch der Gnome-Desktop in der Version 50.

Ubuntu 25.10 kommt mit Gnome 49 und Kernel 6.17

 12. Oktober 2025 - Die jüngste Linux-Distribution Ubuntu 25.10 wird mit dem Linux-Kernel 6.17 sowie Gnome 49 ausgeliefert. Dazu wurden Systemkomponenten durch Rust-Versionen ersetzt.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
Informatik als Handwerk: Praxisnahe ICT‑Weiterbildungen an der STFW
Digitale Souveränität - fünf Handlungsempfehlungen
IBM FlashSystem 2026: Der schnelle Speicher mit KI-Immunsystem
Vom Dokument zur Entscheidungsplattform
CRA umsetzen, ohne Entwicklung auszubremsen
Meetingräume: Die Erfolgsfaktoren
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER