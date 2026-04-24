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Canonical veröffentlicht Ubuntu 26.04 LTS
Quelle: Canonical

Canonical veröffentlicht Ubuntu 26.04 LTS

Mit der LTS-Version 26.04 von Ubuntu hat Canonical die neueste langfristig mit Updates versorgte Version der Linux-Distribution veröffentlicht. Wesentlichste Neuerungen sind der Linux-Kernel 7.0 wie auch der Gnome-Desktop in der Version 50.
24. April 2026

     

Mit Ubuntu 26.04 LTS "Resolute Raccoon" hat Canonical die neueste langfristig unterstützte Version der beliebten Linux-Distribution freigegeben. Der neue Release zeichnet sich einerseits durch die Implementierung des jüngsten Linux-Kernels 7.0, andererseits aber auch durch den neuen Desktop Gnome 50 aus, der ausschliesslich auf das Display-Server-Protokoll Wayland setzt, und mit einem neuen Videoplayer, dem Dokumentenbetrachter Papers oder dem Systemmonitor Resources aufwartet. Hinzu kommen Unterstützung für Variable Refresh Rate und fraktionale Skalierung. Eine vollständige Auflistung sämtlicher Neuerungen findet sich in den Release Notes.

Bei Ubuntu 26.04 hat Canonical die Mindestanforderungen erhöht. Beim RAM werden neu 6 GB statt wie bis anhin 4 GB empfohlen. Hinzu kommen ein Dual-Core-Prozessor mit 2 GHz sowie 25 GB freier Speicherplatz.


Der Long-Term Support Release 26.04 wird wie bis anhin für die kommenden fünf Jahre mit Sicherheitsupdates und kritischen Fehlerkorrekturen unterstützt. Der Standard-Support endet damit im April 2031. Abonnenten von Ubuntu Pro mit Zugang zur Expanded Security Maintenance profitieren derweil von 10 Jahren Support. (rd)



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