cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Zentrum SDS nimmt seine Arbeit auf
Quelle: Depositphotos

Zentrum SDS nimmt seine Arbeit auf

Das Zentrum SDS – Souveräne Digitale Schweiz, das sich für Herstellerneutralität und offene IT-Lösungen einsetzt, stellt seine Gründungsmitglieder vor und nimmt offiziell die Arbeit auf. Gestartet wird mit vier Arbeitsgruppen und einer Konferenz zum Thema Digital Public Infrastructure.
29. April 2026

     

Das Zentrum SDS – Souveräne Digitale Schweiz startet per sofort offiziell seine Aktivitäten und stellt die 31 Gründungsmitglieder vor. Gegründet wurde das Zentrum SDS, initiiert vom Institut Public Sector Transformation (IPST) der Berner Fachhochschule, bereits im Sommer 2025 ("Swiss IT Magazine" berichtete). Der Zusammenschluss will verschiedene Akteure aus dem privaten und öffentlichen Sektor zusammenbringen, um sich gemeinsam für den Einsatz offener Technologien, für digitale Souveränität und gegen Abhängigkeit von Herstellern einzusetzen.


Unter den Gründungsmitgliedern finden sich staatliche Akteure wie das Kommando Cyber, der Kanton Solothurn oder Organisation und Informatik (OIZ) der Stadt Zürich, aber auch eine Reihe von Mitglieder aus der Privatwirtschaft wie Switch, Adfinis, Infomaniak, Swisscom und viele weitere. Das Netzwerk nimmt auch weiterhin neue Mitglieder auf, Interessierte finden hier mehr Informationen und Möglichkeiten zur Anmeldung.
In den nun folgenden Monaten will das Zentrum SDS vier Arbeitsgruppen bilden. Deren Themenblöcke sind die Finanzierung und Beschaffung von Open Source Technologien, der digital souveränen Workplace-Lösung OpenDesk, Schweizer Cloud-Angeboten sowie Open Source KI-Plattformen. Mehr Informationen zu den Arbeitsgruppen und eine vollständige Liste aller Mitwirkenden sind hier einsehbar.


Weiter organisiert das Zentrum SDS die Veranstaltung Transform am 5. Mai. Unter anderem wird dort Dirk Schrödter, Digitalisierungsminister des deutschen Bundeslandes Schleswig-Holstein zum Einsatz von Open Source im öffentlichen Sektor sprechen. Das Bundesland hat Erfahrung: Bereits seit 2024 läuft die Umsetzung einer durchgängigen Open-Source-Strategie im Verwaltungsapparat. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Digitale Souveränität: Strategien gegen den ­Vendor-Lock-in

 28. Februar 2026 - Wie die Schweiz ihre digitale Souveränität stärken und die ­Abhängigkeit von globalen IT-Anbietern reduzieren kann.

Abhängigkeit als Geschäftsmodell: Matthias Stürmer im Interview

 9. Oktober 2025 - Warum die Abhängigkeit von Microsoft so gross ist, wie die Charme-Offensiven von Big Tech einzuordnen sind und wie eine Open-Source-Strategie ein Weg aus dem Lock-in werden kann. Beschaffungsspezialist und Open-Source-Fürsprecher Matthias Stürmer im Interview.

Start des Netzwerks SDS - Souveräne Digitale Schweiz

 9. Juli 2025 - Ein Bündnis aus Behörden, Hochschulen und Unternehmen startet unter dem Namen "Netzwerk SDS – Souveräne Digitale Schweiz" eine neue Organisation, um den fachlichen Austausch zur technologischen Unabhängigkeit zu stärken.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
CRA umsetzen, ohne Entwicklung auszubremsen
Meetingräume: Die Erfolgsfaktoren
Smarte Analyseplattform statt MDM
Meetings, die einfach funktionieren
UMB kreiert Zeit für inspirierende Meetingkultur bei BLS
Automatisierung braucht Prozesswissen
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER