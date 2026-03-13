cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Microsoft führt neue Teilen-Funktion in Excel und PowerPoint ein
Quelle: Depositphotos

Microsoft führt neue Teilen-Funktion in Excel und PowerPoint ein

Microsoft erweitert die Webversion von Excel und Powerpoint um die Funktion "Publish to web". Damit können Unternehmen fertige Dokumente per Link extern teilen, ohne interne Kommentare, Notizen oder Versionsverlauf offenzulegen.
13. März 2026

     

Mit "Publish to web" können Nutzer in der Webversion von Excel und Powerpoint eine Ansichtsversion eines Dokuments erstellen und als Weblink weitergeben. Laut Microsoft zeigt der Link nur den finalen Inhalt, während interne Bearbeitungen, Kommentare, nachverfolgte Änderungen, Versionshistorie und Speaker Notes nicht mitpubliziert werden, was das Risiko senken soll, versehentlich interne Diskussionen oder Zwischenstände zu teilen.

Voraussetzung ist, dass die Datei in Sharepoint gespeichert ist. In der Webversion wird die Funktion über Datei > Teilen > Publish to web gestartet, anschliessend kann der erzeugte Link kopiert und an externe Empfänger verschickt werden. Das Unternehmen beschreibt zudem, dass sich die Zugriffseinstellungen über den Teilen-Dialog verwalten lassen, wobei veröffentlichte Links standardmässig nur zum Anschauen gedacht sind.


Wenn sich Inhalte ändern, lässt sich die veröffentlichte Version laut Mitteilung mit "Republish" aktualisieren, ohne dass ein neues Dokument verschickt werden muss. Um den Zugriff nachträglich zu stoppen, kann der Link über "Unpublish" wieder deaktiviert werden, etwa wenn ein Projekt endet oder ein Link nicht mehr im Umlauf sein soll.

"Publish to web" ist in der Webversion von Excel und Powerpoint für Nutzer mit einer Microsoft 365 Enterprise-Lizenz verfügbar. Für die Webversion von Word ist die Funktion angekündigt und soll später folgen. (dow)
(Quelle: Microsoft)
(Quelle: Microsoft)
(Quelle: Microsoft)
(Quelle: Microsoft)
(Quelle: Microsoft)
(Quelle: Depositphotos)


Weitere Artikel zum Thema

Teams bekommt zwei neue KI-Funktionen

 13. März 2026 - Microsoft kündigt neue KI-Funktionen für Teams-Meetings an. Geplant sind automatische Spracherkennung für Untertitel und Transkripte sowie Video-Highlights für Zusammenfassungen von Besprechungen.

Microsoft lässt weitere Details zur Helix-Xbox aus dem Sack

 12. März 2026 - Die nächste Version der Xbox soll mit einem massgeschneiderten AMD-SoC arbeiten, das beim Raytracing einen Quantensprung bringen soll. Erste Alpha-Samples der Hardware sollen aber erst 2027 an Entwickler geliefert werden.

84 Lücken am Microsoft Patchday für März geschlossen

 11. März 2026 - Mit dem März-Patchday schliesst Microsoft 84 Sicherheitslücken. Zwei davon sind bekannt, wurden laut Microsoft aber noch nicht aktiv ausgenutzt.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
IDP: Wenn Dokumente zu Daten werden
MIT SCION ZAHLUNGSDIENSTE SICHERN
Smart und souverän
Cloud-Souveränität: Technische Realität und praktische Umsetzung
Open Source im Office: Digitale Souveränität beginnt im Dokument
Unabhängigkeit beginnt beim Netzwerk
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER