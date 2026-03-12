cnt
Microsoft lässt weitere Details zur Helix-Xbox aus dem Sack
Quelle: Microsoft

Microsoft lässt weitere Details zur Helix-Xbox aus dem Sack

Die nächste Version der Xbox soll mit einem massgeschneiderten AMD-SoC arbeiten, das beim Raytracing einen Quantensprung bringen soll. Erste Alpha-Samples der Hardware sollen aber erst 2027 an Entwickler geliefert werden.
12. März 2026

     

Gerade einmal eine Woche ist es her, seit Microsoft erste Informationen zur Xbox-Konsole der nächsten Generation (aka "Project Helix") preisgegeben hat. Anlässlich der Game Developers Conference, die derzeit in San Francisco über die Bühne geht, hat der Konzern jetzt weitere Details zur kommenden Konsole verraten.

So setzt man auch bei der nächsten Xbox auf die langjährige Partnerschaft mit dem Prozessorhersteller AMD. Dieser soll ein massgeschneidertes SoC für die Xbox fertigen, das für die nächste Generation von DirectX wie auch von AMDs Upscaling-Technologie FidelityFX Super Resolution (FSR) entwickelt wird. Microsoft verspricht dabei einen Quantensprung in Sachen Raytracing-Leistung und integrierter Intelligenz in die Grafik und Rechenpipeline, was ein deutliches Plus an Effizienz und Skalierbarkeit bringen soll. Unter dem Strich sollen daraus realistischere, immersivere und dynamischere Spielewelten resultieren.


Bis die kommende Xbox allerdings Marktreife erlangt haben wird, dürfte noch einige Zeit ins Land ziehen. Immerhin ist geplant, dass erst ab 2027 erste Alpha-Versionen der Hardware an Entwickler ausgeliefert werden. (rd)


