Teams bekommt zwei neue KI-Funktionen
Quelle: Depositphotos

Teams bekommt zwei neue KI-Funktionen

Microsoft kündigt neue KI-Funktionen für Teams-Meetings an. Geplant sind automatische Spracherkennung für Untertitel und Transkripte sowie Video-Highlights für Zusammenfassungen von Besprechungen.
13. März 2026

     

Teams bekommt neue KI-Funktionen für Meetings, die Übersetzungen und Rückblicke erleichtern sollen. Dazu gehören automatische Spracherkennung für Untertitel und Transkripte sowie Video-Highlights in Besprechungszusammenfassungen.

Bei der Spracherkennung soll die bisherige manuelle Sprachauswahl wegfallen, die Teilnehmende heute anpassen müssen, wenn in einem Gespräch die Sprache oder der Dialekt wechselt. Teams will in Zukunft die Sprache jedes Sprechers in Echtzeit erkennen und Untertitel sowie Transkripte automatisch auf die erkannte Sprache umstellen. Voraussetzung ist, dass Organisatoren das Dolmetscher-Tool aktivieren oder die mehrsprachige Spracherkennung einschalten.


Zusätzlich sind Video-Highlights für Meeting-Zusammenfassungen vorgesehen. Teams will aufgezeichnete Meetings automatisch verarbeiten und daraus eine kommentierte Videozusammenfassung erstellen, wobei nicht beschrieben ist, ob sich diese Funktion deaktivieren lässt.

Beide Neuerungen werden im April in Microsoft Teams für Desktop und Mac verfügbar sein. (dow)


