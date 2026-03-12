Amazon soll mit Pannen wegen KI-Code zu kämpfen haben

Amazon stolpert über die eigenen Schnürsenkel: Einem Bericht
der "Financial Times" zufolge (Paywall, via
"Heise") verzeichnete der Konzern nun mindestens zum dritten Mal einen Ausfall, der auf Fehler von KI-Code zurückzuführen ist. Nun folgen Konsequenzen – intern habe das Unternehmen ein bisher freiwilliges Dev-Meeting zur Pflichtveranstaltung gemacht, um die Probleme rund um KI-generierten Code in den Griff zu bekommen.
Das Unternehmen hatte im März mit einem mehrstündigen Ausfall seiner E-Commerce-Plattform zu kämpfen. Und Amazons Cloud-Sparte AWS
litt dem Bericht zufolge ebenfalls bereits zwei Mal an einem Ausfall, der KI-Code zugeschrieben wurde. In einem Fall habe das eigene KI-Tool Kiro gar eine ganze Produktionsumgebung gelöscht. Während Amazon
selbst von kleinen Problemen mit Updates sprach, zeigen interne Unterlagen nun aber offenbar, dass die schlecht regulierte KI-Nutzung im Unternehmen letztlich zu den Ausfällen geführt hatte.
Amazon fordert von seinen Angestellten, wie viele vergleichbare Tech-Riesen auch, vermehrt den Einsatz von KI-Helfern zur Erstellung von Code. Ausserdem steckt das Unternehmen derzeit mitten im grössten Stellenabbau seiner Firmengeschichte
. In diesem Kontext fehlen Amazons Entwicklerinnen und Entwicklern laut "FT" nun die Richtlinien für die Nutzung von KI-Helfern. Amazon
streitet ab, dass diese Umstände miteinander in Verbindung stehen.
Die erste und wohl auch wichtigste Massnahme, die internen Stimmen zufolge beschlossen wurde: Code, der von KI geschrieben oder mit KI-Unterstützung erstellt wurde, muss vor dem Deployment immer von einem erfahrenen Dev kontrolliert werden.
(win)