Amazon soll mit Pannen wegen KI-Code zu kämpfen haben
Quelle: Depositphotos

Amazon soll mit Pannen wegen KI-Code zu kämpfen haben

Laut einem Bericht soll es bei Amazon nun wiederholt zu Ausfällen gekommen sein, die auf KI-generierten Code zurückzuführen sind. Nun werden Massnahmen gegen erneute Ausfälle getroffen.
12. März 2026

     

Amazon stolpert über die eigenen Schnürsenkel: Einem Bericht der "Financial Times" zufolge (Paywall, via "Heise") verzeichnete der Konzern nun mindestens zum dritten Mal einen Ausfall, der auf Fehler von KI-Code zurückzuführen ist. Nun folgen Konsequenzen – intern habe das Unternehmen ein bisher freiwilliges Dev-Meeting zur Pflichtveranstaltung gemacht, um die Probleme rund um KI-generierten Code in den Griff zu bekommen.


Das Unternehmen hatte im März mit einem mehrstündigen Ausfall seiner E-Commerce-Plattform zu kämpfen. Und Amazons Cloud-Sparte AWS litt dem Bericht zufolge ebenfalls bereits zwei Mal an einem Ausfall, der KI-Code zugeschrieben wurde. In einem Fall habe das eigene KI-Tool Kiro gar eine ganze Produktionsumgebung gelöscht. Während Amazon selbst von kleinen Problemen mit Updates sprach, zeigen interne Unterlagen nun aber offenbar, dass die schlecht regulierte KI-Nutzung im Unternehmen letztlich zu den Ausfällen geführt hatte.
Amazon fordert von seinen Angestellten, wie viele vergleichbare Tech-Riesen auch, vermehrt den Einsatz von KI-Helfern zur Erstellung von Code. Ausserdem steckt das Unternehmen derzeit mitten im grössten Stellenabbau seiner Firmengeschichte. In diesem Kontext fehlen Amazons Entwicklerinnen und Entwicklern laut "FT" nun die Richtlinien für die Nutzung von KI-Helfern. Amazon streitet ab, dass diese Umstände miteinander in Verbindung stehen.


Die erste und wohl auch wichtigste Massnahme, die internen Stimmen zufolge beschlossen wurde: Code, der von KI geschrieben oder mit KI-Unterstützung erstellt wurde, muss vor dem Deployment immer von einem erfahrenen Dev kontrolliert werden. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Claude Code vernichtet produktive Daten aus zweieinhalb Jahren

 10. März 2026 - Der Betreiber einer Lernplattform verliess sich zu sehr auf den KI-Agenten Claude Code und überliess diesem die Ausführung von Befehlen, die eine gesamte bestehende Infrastruktur löschten. In Zukunft will er vorsichtiger sein und solche Befehle ausschliesslich selbst absetzen.

AWS European Sovereign Cloud ist verfügbar

 15. Januar 2026 - Amazon Web Services hat in Potsdam die AWS European Sovereign Cloud offiziell in Betrieb genommen. Weitere Local Zones sollen in Belgien, den Niederlanden und Portugal entstehen.

Amazon verbessert Ausfallsicherheit durch neue DNS-Funktionen

 1. Dezember 2025 - Nach den Ausfällen vom Oktober hat AWS mit Accelerated Recovery den DNS-Dienst Route 53 um eine Funktion erweitert, die Kunden DNS-Änderungen auch bei regionalen Ausfällen ermöglicht.


