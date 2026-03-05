cnt
Chrome-Browser bald mit zweiwöchentlicher Erscheinungsweise
Quelle: Depositphotos

Chrome-Browser bald mit zweiwöchentlicher Erscheinungsweise

Google will ab Herbst alle zwei Wochen eine neue Chrome-Version veröffentlichen. Da so die Zahl der Neuerungen verringert wird, Störungen weniger häufig auftreten.
5. März 2026

     

Seit nunmehr rund fünf Jahren ist man es gewohnt, dass Google jeden Monat eine neue Version des Chrome-Browsers veröffentlicht, wobei die Versionsnummer bei jedem Release angehoben wird. Doch damit ist jetzt Schluss. Wie die Macher in einem Blog Post mitteilten, will man nun zu einem zweiwöchentlichen Veröffentlichungszyklus wechseln. Durch die häufigere Erscheinungsweise und den geringeren Umfang der Neuerungen könne man Störungen vermindern und die Fehlerbehebung vereinfachen.

Mit dem neuen Release-Zyklus werden alle zwei Wochen eine neue Beta- und eine stabile Chrome-Version veröffentlicht. Erstmals geschieht dies am 8. September mit der Chrome-Version 153. Die Neuerung gilt für sämtliche Plattformen, sowohl für die Destkop- als auch für die Mobile-Versionen. Keine Änderung gibt es hingegen an den Dev- und Canary-Kanälen.


Die aktuelle Windows-Version von Chrome steht in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung. (rd)
(Quelle: Google)
(Quelle: Depositphotos)


