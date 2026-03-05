Chrome-Browser bald mit zweiwöchentlicher Erscheinungsweise

Seit nunmehr rund fünf Jahren ist man es gewohnt, dass Google
jeden Monat eine neue Version des Chrome-Browsers veröffentlicht, wobei die Versionsnummer bei jedem Release angehoben wird. Doch damit ist jetzt Schluss. Wie die Macher in einem Blog Post
mitteilten, will man nun zu einem zweiwöchentlichen Veröffentlichungszyklus wechseln. Durch die häufigere Erscheinungsweise und den geringeren Umfang der Neuerungen könne man Störungen vermindern und die Fehlerbehebung vereinfachen.
Mit dem neuen Release-Zyklus werden alle zwei Wochen eine neue Beta- und eine stabile Chrome-Version veröffentlicht. Erstmals geschieht dies am 8. September mit der Chrome-Version 153. Die Neuerung gilt für sämtliche Plattformen, sowohl für die Destkop- als auch für die Mobile-Versionen. Keine Änderung gibt es hingegen an den Dev- und Canary-Kanälen.
