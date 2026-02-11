Google Chrome 145 erscheint für Windows, Mac und Linux

Mit Chrome 145 steht eine neue Desktop-Version bereit, die schrittweise im Stable Channel ausgerollt wird. In einem Blogbeitrag
nennt Google
als Versionsnummern 145.0.7632.45 (Linux) sowie 145.0.7632.45/46 (Windows und MacOS) und weist darauf hin, dass auch der Extended Stable Channel aktualisiert wird (Version 144.0.7559.173 für Windows und MacOS).
Inhaltlich geht es vor allem um spürbare Verbesserungen im Alltag und ein paar technische Neuerungen. So kehrt zum Beispiel JPEG-XL zurück ("Swiss IT Magazine" berichtete
) – ein Bildformat, das effizient komprimiert und damit teils kleinere Dateien bei guter Qualität ermöglicht. Ausserdem führt Chrome 145 mit Device Bound Session Credentials eine zusätzliche Schutzschicht ein: Vereinfacht gesagt sollen Sitzungen stärker an das Gerät gebunden werden, damit gestohlene Session-Daten (z.B. aus Cookies) Angreifern weniger nützen. Daneben gibt es Änderungen, die eher Webentwickler betreffen – etwa eine neue Origin-API für das sauberere Arbeiten mit Website-Ursprüngen.
Auch im Rendering und bei Berechtigungen dreht Chrome an Details. Bei mehrspaltigen Layouts (CSS Multi-Column) kann der Browser Inhalte besser umbrechen, statt unnötig horizontales Scrollen zu provozieren. Und bei lokalen Netzwerkzugriffen wird die Berechtigung feiner aufgeteilt, damit klarer unterschieden werden kann, ob eine Website auf Geräte im lokalen Netz oder nur auf "Loopback" – also auf den eigenen Rechner – zugreifen will.
.
