ChromeOS-Nachfolger kommt später als bisher erwartet

Google arbeitet schon seit einiger Zeit an einem übergreifenden Betriebssystem, das die Fähigkeiten von Android und ChromeOS vereinen soll. Aktueller Arbeitstitel: Aluminium OS. Während erste Leaks und frühere Aussagen aus dem Unternehmen jedoch auf einen Marktstart bereits im Jahr 2026 hindeuteten, zeichnen aktuelle Gerichtsdokumente ein deutlich vorsichtigeres Bild. Mit einer vollständigen Veröffentlichung des neuen OS ist demnach wohl erst im Jahr 2028 zu rechnen. Das geht aus Unterlagen aus dem US-Kartellverfahren gegen Google
hervor. In diesen steht laut einem Bericht
von "The Verge", dass Aluminium OS Ende 2026 vorerst nur Testanwendern bereitgestellt werden soll. Eine vollständige Markteinführung auch für den Unternehmens- und Bildungssektor erfolgt dann voraussichtlich 2028.
Dass bisher mit einem früheren Launch gerechnet wurde, ging unter anderem auf Android-Chef Sameer Samat zurück. Er hatte erste Geräte mit Aluminium OS für 2026 in Aussicht gestellt. Die Gerichtsunterlagen relativieren dieses Datum nun. Zudem heisst es, dass Aluminium OS zum Start nicht mit allen Geräten kompatibel sein wird. Daher will Google ChromeOS noch über Jahre hinweg unterstützen, mindestens bis 2023. Erst ab 2034 könnte der Konzern das Betriebssystem dann schrittweise einstellen. Nicht zuletzt, um bis dahin bestehenden Support-Verpflichtungen gerecht zu werden.
Mit Aluminium OS will Google ein einheitliches System schaffen und eine Brücke zwischen Mobil- sowie Desktop-Geräten schlagen. Während ChromeOS noch auf einem eigenen Kernel basiert, baut Aluminium OS auf Android-Basis auf.
(sta)