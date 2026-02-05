cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
ChromeOS-Nachfolger kommt später als bisher erwartet
Quelle: Depositphotos

ChromeOS-Nachfolger kommt später als bisher erwartet

Google arbeitet aktuell am ChromeOS-Nachfolger namens Aluminium OS. Dessen Marktstart rückt nun jedoch weiter in die Ferne.
5. Februar 2026

     

Google arbeitet schon seit einiger Zeit an einem übergreifenden Betriebssystem, das die Fähigkeiten von Android und ChromeOS vereinen soll. Aktueller Arbeitstitel: Aluminium OS. Während erste Leaks und frühere Aussagen aus dem Unternehmen jedoch auf einen Marktstart bereits im Jahr 2026 hindeuteten, zeichnen aktuelle Gerichtsdokumente ein deutlich vorsichtigeres Bild. Mit einer vollständigen Veröffentlichung des neuen OS ist demnach wohl erst im Jahr 2028 zu rechnen. Das geht aus Unterlagen aus dem US-Kartellverfahren gegen Google hervor. In diesen steht laut einem Bericht von "The Verge", dass Aluminium OS Ende 2026 vorerst nur Testanwendern bereitgestellt werden soll. Eine vollständige Markteinführung auch für den Unternehmens- und Bildungssektor erfolgt dann voraussichtlich 2028.

Dass bisher mit einem früheren Launch gerechnet wurde, ging unter anderem auf Android-Chef Sameer Samat zurück. Er hatte erste Geräte mit Aluminium OS für 2026 in Aussicht gestellt. Die Gerichtsunterlagen relativieren dieses Datum nun. Zudem heisst es, dass Aluminium OS zum Start nicht mit allen Geräten kompatibel sein wird. Daher will Google ChromeOS noch über Jahre hinweg unterstützen, mindestens bis 2023. Erst ab 2034 könnte der Konzern das Betriebssystem dann schrittweise einstellen. Nicht zuletzt, um bis dahin bestehenden Support-Verpflichtungen gerecht zu werden.


Mit Aluminium OS will Google ein einheitliches System schaffen und eine Brücke zwischen Mobil- sowie Desktop-Geräten schlagen. Während ChromeOS noch auf einem eigenen Kernel basiert, baut Aluminium OS auf Android-Basis auf. (sta)


Weitere Artikel zum Thema

Geleakte Bilder zeigen erstmals Googles Aluminium OS

 29. Januar 2026 - Im Chromium Issue Tracker sind Bilder von Alumium OS aufgetaucht. Dabei handelt es sich um eine Verschmelzung von Android und ChromeOS, an der bei Google seit längerem gearbeitet wird.

Google bringt Android und ChromeOS definitiv zusammen

 29. September 2025 - Frank Osterloh, bei Google Chef für Geräte und Services, hat an einer Qualcomm-Konferenz bestätigt, dass ChromeOS und Android kombiniert werden sollen. Es dürfte bereits 2026 soweit sein.

Android und ChromeOS kommen zusammen

 15. Juli 2025 - Zum ersten Mal hat der Leiter von Googles Android-Sparte in einem Interview offiziell verkündet, dass Android und ChromeOS zu einer Plattform vereint werden sollen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
Open Source im Office: Digitale Souveränität beginnt im Dokument
Unabhängigkeit beginnt beim Netzwerk
Warum nur wenige Unternehmen echten Nutzen aus KI ziehen
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER