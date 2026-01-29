cnt
Geleakte Bilder zeigen erstmals Googles Aluminium OS
Quelle: Android Authority/9to5Google/Youtube

Geleakte Bilder zeigen erstmals Googles Aluminium OS

Im Chromium Issue Tracker sind Bilder von Alumium OS aufgetaucht. Dabei handelt es sich um eine Verschmelzung von Android und ChromeOS, an der bei Google seit längerem gearbeitet wird.
29. Januar 2026

     

Google arbeitet seit Jahren an einer Verschmelzung von ChromeOS und Android. Vom Projekt, das intern unter dem Codenamen Aluminium OS laufen soll, sind jetzt über einen Bug Report im Chromium Issue Tracker Bilder aufgetaucht, die einen ersten Eindruck vermitteln. Die von "9to5Google" veröffentlichten und mittlerweile auch via YouTube verbreiteten Ansichten zeigen einen aufgeräumten Desktop, der auf einem HP Elite Dragonfly Chromebook läuft. Das Gerät läuft mit einem Intel-Core-CPU der 12. Generation, womit Google auf die x86-Architektur setzt und nicht auf die ARM-Plattform.

Hinweise deuten darauf hin, dass das System auf Android 16 basiert, in der Build-Nummer ist von ALOS ZL1A.260119.001.A1 wobei ALOS für Aluminium OS steht. Der Desktop verfügt über eine Status-Bar am oberen Rand mit Uhrzeit und Datum links sowie einer WLAN- und Akku-Anzeige rechts. Die Fenster entsprechen weitgehend jenen von ChromeOS mit der App-Bezeichnung links und rechts den typischen Minimieren-, Vollbild- und Schliessen-Buttons. Daneben findet sich hier auch ein Icon für Googles KI-Assistenten Gemini.


Wie immer bei Leaks aus Googles Entwicklungsabteilungen ist mehr als fraglich, ob die gezeigten Produkte und Lösungen jemals Marktreife erlangen werden. (rd)



