Google Pixel bekommt Desktop-Modus

Im Rahmen des neuen Pixel Drop für den März bringt Google
einen Desktop-Modus für seine Pixel-Geräte (Pixel 8 und neuer). Das Gerät soll sich damit über ein USB-C-Kabel direkt an einen externen Monitor anschliessen und sich ähnlich wie ein Computer bedienen lassen. Unterstützt werden laut der Ankündigung auch Multi-Windows-Setups, mit dem sich auf dem Bildschirm mehrere Apps miteinander öffnen und nutzen lassen. Es wird also nicht nur der Screen des Smartphones auf den PC-Bildschirm gespiegelt, stattdessen wird eine neue Nutzeroberfläche geöffnet, in der Fenster nach belieben angeordnet und in der Grösse verändert werden können. Auch werden Interaktionen mit der Taskbar (z.B. anpinnen von Fenstern) und Peripheriegeräte unterstützt.
Darüber hinaus bringt der aktuellste Pixel Drop weitere Features wie neue Möglichkeiten rund um Shopping mit Circle to Search. Ausserdem gibt’s eine neue Standalone App namens Playing, über die sämtliche Musik auf dem Gerät abgespielt wird und die Zusatz-Features wie eine History der abgespielten Songs bietet. Weiter bieten die Pixel-Phones neu die Möglichkeit, die Benutzeroberfläche mit verschiedenen Icon-Styles an die eigenen Vorlieben anzupassen.
Alle Neuerungen des Pixel Drops im März finden sich hier
, das Rollout des Updates ist über die kommenden Wochen hinweg geplant.
