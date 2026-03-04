cnt
Google Pixel bekommt Desktop-Modus
Quelle: Google

Google Pixel bekommt Desktop-Modus

Google Pixel Smartphones ab Version 8 bekommen einen umfangreichen Desktop-Modus. Dieser soll neu auch Multi-Windows-Layouts und die Nutzung von Peripheriegeräten erlauben.
4. März 2026

     

Im Rahmen des neuen Pixel Drop für den März bringt Google einen Desktop-Modus für seine Pixel-Geräte (Pixel 8 und neuer). Das Gerät soll sich damit über ein USB-C-Kabel direkt an einen externen Monitor anschliessen und sich ähnlich wie ein Computer bedienen lassen. Unterstützt werden laut der Ankündigung auch Multi-Windows-Setups, mit dem sich auf dem Bildschirm mehrere Apps miteinander öffnen und nutzen lassen. Es wird also nicht nur der Screen des Smartphones auf den PC-Bildschirm gespiegelt, stattdessen wird eine neue Nutzeroberfläche geöffnet, in der Fenster nach belieben angeordnet und in der Grösse verändert werden können. Auch werden Interaktionen mit der Taskbar (z.B. anpinnen von Fenstern) und Peripheriegeräte unterstützt.

Darüber hinaus bringt der aktuellste Pixel Drop weitere Features wie neue Möglichkeiten rund um Shopping mit Circle to Search. Ausserdem gibt’s eine neue Standalone App namens Playing, über die sämtliche Musik auf dem Gerät abgespielt wird und die Zusatz-Features wie eine History der abgespielten Songs bietet. Weiter bieten die Pixel-Phones neu die Möglichkeit, die Benutzeroberfläche mit verschiedenen Icon-Styles an die eigenen Vorlieben anzupassen.


Alle Neuerungen des Pixel Drops im März finden sich hier, das Rollout des Updates ist über die kommenden Wochen hinweg geplant. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Google arbeitet an besserer Gesichtserkennung für Pixel

 20. Februar 2026 - Google soll eine neue Gesichtserkennung testen, die auch bei Dunkelheit zuverlässig entsperrt. Die Technik werde ausserdem für Chromebooks erprobt.

Google Pixel 10a startet in der Schweiz ab 499 Franken

 19. Februar 2026 - Google bringt das Pixel 10a am 5. März in die Schweiz und setzt auf neue KI-Funktionen sowie schnelleres Laden. Dazu kommen sieben Jahre Updates und eine robustere Ausstattung.

Januar-Update für Pixel-Smartphones ist da

 13. Januar 2026 - Pixel-Geräte ab dem Modell 7a erhalten im Januar 2026 ein Update mit Fehlerkorrekturen und Sicherheitsverbesserungen. Die Pixel-6-Reihe und das Pixel 7 bleiben aussen vor.


