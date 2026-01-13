cnt
Januar-Update für Pixel-Smartphones ist da
Quelle: Google

Januar-Update für Pixel-Smartphones ist da

Pixel-Geräte ab dem Modell 7a erhalten im Januar 2026 ein Update mit Fehlerkorrekturen und Sicherheitsverbesserungen. Die Pixel-6-Reihe und das Pixel 7 bleiben aussen vor.
13. Januar 2026

     

Google hat das erste Update des Jahres 2026 für seine Pixel-Smartphones veröffentlicht. Die Sicherheitspatches stehen für Pixel-Geräte mit Android 16 zur Verfügung – falls diese unterstützt werden. Konkret geht es um die Modelle ab dem Pixel 7a bis zum Pixel 10 sowie die Pixel-Fold-Modelle und das Pixel Tablet. Nicht unterstützt werden die Pixel-Serien 6 und 7, wie erwähnt mit Ausnahme des 7a.

Auf den unterstützten Geräten ab Pixel 7a behebt das Update neben Sicherheitsproblemen einen für einige User lästigen Audio-Fehler: Bei Anrufen via Webex kam es gelegentlich zu störenden Nebengeräuschen. Ein weiterer jetzt eliminierter Fehler: Wurde ein Live-Universe-Wallpaper gelöscht, liess sich eventuell die für die Einstellung der Hintergrundbilder zuständige App nicht mehr nutzen, bis das Gerät neu gestartet wurde. Beim Pixel 8 und bei neueren Modellen behebt das Update gewisse Probleme mit dem Akkuverbrauch.


Der Grossteil der Bugfixes betrifft die Pixel-10-Familie. So werden mit dem Update Probleme mit dem Always-on-Display und störende Linien bei der Bearbeitung von HDR-Fotos in Lightroom ausgeräumt. Auch ein Touchscreen-Problem will Google behoben haben. Darüber hinaus soll sich mit dem Update die GPU-Leistung in gewissen Situationen verbessern. (ubi)


