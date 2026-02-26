Apple startet mit Altersprüfung auf dem iPhone

Apple hat laut einem Bericht
von "Heise" damit begonnen, das Alter von Kunden beim Zugriff auf Inhalte zu prüfen. So wird in einzelnen Ländern der Download von Apps mit Altersfreigabe von 18+ unterbunden, wenn nicht durch eine "angemessene Methode" belegt wird, dass der User erwachsen ist. Wie Apple
den Entwicklern diese Woche mitgeteilt
hat, wurde per 24. Februar der App-Download in den Ländern Australien, Brasilien und Singapur unterbunden, wenn bei entsprechenden Apps keine Bestätigung vorliegt, dass die Nutzer erwachsen sind. Dabei soll der App-Store die Prüfung automatisch durchführen.
Dem "Heise"-Bericht zufolge versucht Apple derzeit auch in Grossbritannien, das Alter zu verifizieren, und zwar anhand von Kreditkartendaten. Auch soll der Zeitraum, seit dem das Nutzerkonto besteht, für die Altersprüfung herangezogen werden. Reddit-User berichten ausserdem, sie hätten auch ihren Ausweis abfotografieren können, um den Altersnachweis zu erbringen.
