Apple startet mit Altersprüfung auf dem iPhone
Apple startet mit Altersprüfung auf dem iPhone

In einigen Ländern hat Apple damit begonnen, beim Download von Apps, die für Erwachsene bestimmt sind, eine Altersprüfung durchzuführen. Aktuell wird dies allerdings erst in Australien, Brasilien und Singapur praktiziert.
26. Februar 2026

     

Apple hat laut einem Bericht von "Heise" damit begonnen, das Alter von Kunden beim Zugriff auf Inhalte zu prüfen. So wird in einzelnen Ländern der Download von Apps mit Altersfreigabe von 18+ unterbunden, wenn nicht durch eine "angemessene Methode" belegt wird, dass der User erwachsen ist. Wie Apple den Entwicklern diese Woche mitgeteilt hat, wurde per 24. Februar der App-Download in den Ländern Australien, Brasilien und Singapur unterbunden, wenn bei entsprechenden Apps keine Bestätigung vorliegt, dass die Nutzer erwachsen sind. Dabei soll der App-Store die Prüfung automatisch durchführen.


Dem "Heise"-Bericht zufolge versucht Apple derzeit auch in Grossbritannien, das Alter zu verifizieren, und zwar anhand von Kreditkartendaten. Auch soll der Zeitraum, seit dem das Nutzerkonto besteht, für die Altersprüfung herangezogen werden. Reddit-User berichten ausserdem, sie hätten auch ihren Ausweis abfotografieren können, um den Altersnachweis zu erbringen. (rd)


