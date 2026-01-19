Tiktok verschärft Alterskontrolle in Europa

Laut einem Bericht von "Reuters"
will die Social Media Plattform Tiktok
in den kommenden Wochen in Europa neue Technologie zur Alterskontrolle der Nutzer ausrollen. Dies weil europäische Behörden regulatorischen Druck auf die Anbieter solcher Plattformen ausüben, Konten von Kindern unter 13 Jahren zu identifizieren und zu schliessen. Die Technologie sei speziell für Europa entwickelt worden, um die Anforderungen der Behörden zu erfüllen.
Demnach soll das neue Alterskontrollsystem auf der Basis arbeiten, die in Grossbritannien in einem Pilotversuch während einem Jahr getestet wurde. Dabei werden Informationen aus dem Profil des jeweiligen Nutzers, gepostete Videos und das Verhalten auf der Plattform analysiert. Accounts, die so als verdächtig markiert werden, sollen von spezialisierten Moderatoren weiter unter die Lupe genommen statt sofort gelöscht werden. Protestiert ein User gegen die mögliche Löschung, kommen die Gesichtsbild-basierte Altersschätzung von Yoti sowie Kreditkarten-Checks und behördliche Informationen ins Spiel. Tiktok will seine europäischen Nutzer informieren, wenn das neue Kontrollsystem den Betrieb aufnimmt.
(ubi)