Tiktok hat in Europa über 200 Millionen User

Die Europäische Tiktok-Community ist dieses Jahr auf über 200 Millionen Nutzer gewachsen – 2024 waren es noch rund 175 Millionen, die regelmässig auf der Social-Media-Plattform anzutreffen sind. Die neue Userzahl von 2025 entspricht fast einem Drittel der Bevölkerung im EWR und in Grossbritannien. Gezählt werden jeweils die monatlich aktiven User, wie es auch bei anderen Social-Media-Diensten üblich ist.
In der DACH-Region sollen monatlich über 30 Millionen Menschen auf Tiktok aktiv sein, darunter 2,2 Millionen aus der Schweiz. Und gesamteuropäisch sind auch mehrere Millionen Unternehmen auf Tiktok präsent, die damit neue Kunden gewinnen oder die Publikum erweitern wollen. Auch Politiker aus verschiedenen Ländern sind auf der Plattform vertreten, wie Tiktok betont.
Marlene Masure, General Manager, Content Operations für Europa bei Tiktok
: „Mit dem Wachstum unserer Community wächst auch der wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Einfluss, den TikTok auf das reichhaltige Ökosystem Europas hat.“ Das Unternehmen erwähnt in diesem Zusammenhang unter anderem den Hashtag #BookTok, der zum Lesen animieren soll, Partnerschaften mit Veranstaltungen und Kulturinstitutionen wie den Filmfestspielen von Cannes, der Elbphilharmonie oder der Neuen Nationalgalerie sowie einen speziellen Feed für die MINT-Fächer Mathematik, Ingenieurwesen, Technik und Naturwissenschaften.
