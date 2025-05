EU brummt Tiktok empfindliche Strafe auf

Tiktok wird von der EU zur Kasse gebeten. Hintergrund ist der unzureichende Schutz personenbezogener Daten in Europa. Daher verhängt die irische Datenschutzbehörde DPC nun eine Strafe in Höhe von 530 Millionen Euro gegen den Plattform-Betreiber. Darüber hinaus hat Tiktok sechs Monate Zeit, um nachzubessern und die europäischen Datenschutz-Vorgaben zu erfüllen, wie "Reuters" berichtet.Konkret konnte Tiktok wohl nicht überzeugend aufzeigen, dass Nutzerdaten aus der EU, auf die auch chinesische Mitarbeitende Remote-Zugriff haben, ausreichend geschützt werden. Auch der potenzielle Zugriff chinesischer Behörden steht in der Kritik.Tiktok, das zum chinesischen Konzern Bytedance gehört, widersprach dem Urteil wiederum und will Berufung einlegen. "Dieses Urteil könnte einen Präzedenzfall mit weitreichenden Folgen für Unternehmen und ganze Branchen in Europa schaffen, die auf globaler Ebene tätig sind", sagte Tiktok laut "Reuters" in einer Erklärung. (sta)