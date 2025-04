Instagram arbeitet an iPad-App und verbesserter Suche

Instagram arbeitet einem Bericht von "The Information" zufolge – endlich – an einer dedizierten App für iPads ( via "9to5Mac"). Bisher konnten iPad-Nutzer die Instagram-App für iOS herunterladen und mussten sich dann mit einer eigenartig gezoomten Version der Social-Media-Plattform begnügen. Zu einem allfälligen Release-Datum gibt es keine Angaben. In der Vergangenheit liess sich Instagram-Betreiber Meta eine Reihe von Argumenten einfallen, warum man noch keine App für iPadOS biete – letztlich scheint die Nutzerbasis schlicht zu klein gewesen zu sein.Doch Instagram hat mit Tiktok enorm mächtige Konkurrenz bekommen und will gegenüber der chinesischen Konkurrenz wieder Boden gutmachen. In die gleiche Kategorie fällt ein weiterer Vorstoss von Meta , wie Instagram-Chef Adam Mosseri im Interview mit "The Information" weiter ausführte. Gerade jüngere Generationen würden nämlich Social Media, und dabei vor allem Tiktok , statt üblichen Suchmaschinen nutzen. Und in diesem "Content Search" genannten Bereich sei Instagram laut Mosseri recht schwach. Auch für diese Schwäche macht der Instagram-Chef die angeblich fehlende Manpower verantwortlich. Doch Meta habe bei Instagram unlängst aufgestockt – was mehr Updates und Verbesserungen ermöglichen könnte. (win)