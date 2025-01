Whatsapp-Konto lässt sich mit Facebook und Instagram verknüpfen

Laut Meta können Nutzer bald auch ihr Whatsapp-Konto mit Facebook und Instagram verknüpfen und in das Accounts Center integrieren. Bei Facebook und Instagram ist dies bereits möglich. Dieser Schritt soll jedoch optional bleiben, versichert der Social-Media-Konzern.Wer die Konten verknüpft, kann beispielsweise Updates aus dem Whatsapp-Status auch auf Facebook oder Instagram Storys teilen, ohne diese mehrfach posten zu müssen. Auch die Anmeldung über Single-Sign-on ist möglich. Zudem will Meta künftig weitere Funktionen hinzufügen, die über alle Dienste hinweg greifen. Dazu gehört die Möglichkeit, Avatare, Sticker und andere Inhalte zentral zu verwalten.Dass die Verknüpfung der Konten rein optional bleibt, ist allerdings keine ganz freiwillige Entscheidung von Meta . So entschied im vergangenen Jahr das deutsche Bundeskartellamt, dass Meta persönliche Informationen aus verschiedenen Diensten nur mit explizierter Zustimmung der Nutzer austauschen darf. (sta)