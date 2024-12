Whatsapp verbessert Gruppen-Calls

Täglich werden über 2 Milliarden Anrufe via Whatsapp getätigt, teilt der Anbieter in einem Blogbeitrag mit. Pünktlich zur Weihnachtszeit 2024 führt Whatsapp neue Anruffunktionen ein. Die Verbindung mit den Lieben, so der Beitrag, soll damit einfacher als je zuvor werden. Neu sind sogenannte Selective Group Calls: Beim Starten eines Anrufs über einen Gruppen-Chat lassen sich nun bestimmte Teilnehmer auswählen. Man kann also genau anrufen, wen man möchte und stört den Rest der Gruppenteilnehmer nicht – laut Whatsapp ideal für die Planung von Überraschungspartys oder Geschenken.Eine weitere Neuerung sind Effekte für Videoanrufe. Zur Verfügung stehen zehn Effekte, die gemäss Whatsapp Video Calls "in noch unterhaltsamer Gespräche" verwandeln sollen. Die Palette reicht vom Hinzufügen von Welpenohren bis zur Übergabe eines Mikrofons für Karaoke. In den Desktop-Apps wurde darüber hinaus der Zugang zu den Anruffunktionen verbessert: Bei einem Klick auf das Register Anrufe findet man auf einen Blick alles, was man braucht, um einen Call zu starten, einen Anruflink zu erstellen oder direkt eine Nummer zu wählen. Und sowohl in den Desktop- als auch in den Mobile Apps sollen Video Anrufe jetzt zuverlässiger verlaufen, und es sind Videos mit höherer Auflösung sowohl bei 1:1- als auch bei Gruppenanrufen möglich. (ubi)