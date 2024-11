Whatsapp neu mit Transkription von Sprachnachrichten

Die Macher der Messaging-Plattform Whatsapp haben ein neues Feature vorgestellt, mit dem sich Sprachnachrichten in Text umwandeln lassen. User sollen damit in der Lage sein, den Inhalt von Nachrichten auch dann zu erfassen, wenn die Akustik durch Lärm beeinträchtigt wird. Die Transkription soll lokal erfolgen, womit die End-to-End-Verschlüsselung erhalten bleibt und auch Whatsapp nichts von der textlichen Umsetzung erfährt.Das Feature lässt sich in den Einstellungen unter Chats – Transkriptionen von Sprachnachrichten in Betrieb nehmen, wo sich auch gleich die Sprache festlegen lässt. Um die Funktion dann einzusetzen, muss lange auf die Sprachnachricht gedrückt und dann "Transkribieren" gewählt werden.Die Transkriptionsfunktion soll in den kommenden Wochen weltweit ausgerollt werden. In der Android-App werden zunächst die Sprachen Englisch, Portugiesisch, Spanisch und Russisch unterstützt; in den kommenden Monaten sollen weitere hinzugefügt werden.Unter iOS 16 sind es mit Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch, Chinesisch und Arabisch beträchtlich mehr und unter iOS 17 kommen ausserdem die Sprachen Dänisch, Finnisch, Hebräisch, Malaiisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch und Thai hinzu. (rd)