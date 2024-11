Whatsapp testet integrierte Reverse Image Search

Ausgewählte Tester können mit der aktuellen Whatsapp-Beta (2.24.23.13) auch eine integrierte Reverse Image Search von Google ausprobieren. Diese ermöglicht es, direkt in der Anwendung nach einem geposteten Bild zu suchen und beispielsweise zu prüfen, ob dieses authentisch ist, wie "WABetainfo" schreibt Natürlich lässt sich die Funktion auch anderweitig einsetzen. Unter anderem, um ähnliche Bilder zu finden oder einen gezeigten Ort zu identifizieren. Für diesen Schritt musste die Datei zuvor erst gespeichert und nochmal in entsprechenden Diensten hochgeladen werden. Nun ist das direkt über Whatsapp möglich. Die Funktion ist in der Betaversion über die Einstellungen und "Suche im Web" erreichbar. Bei Nutzung soll nur das entsprechende Bild zu Google hochgeladen werden, keine weiteren Chat-Informationen.Derzeit steht die umgekehrte Bildersuche allerdings nur registrierten Betatestern von Whatsapp zur Verfügung. Bis sie offiziell zum Einsatz kommt, dürften noch einige Wochen oder Monate vergehen. (sta)