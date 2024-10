Whatsapp vereinfacht Umgang mit Kontakten massiv

Whatsapp hat eine Reihe Neuerungen im Umgang mit Kontakten angekündigt. So ist es neu möglich, Kontakte direkt in Whatsapp hinzuzufügen und zu verwalten, ohne dass sie zusätzlich auf im Telefonbuch des Handys gespeichert werden müssen. Whatsapp bekommt damit ein eigenes Adressbucht. Das Hinzufügen von Kontakten wird somit von jedem Gerät aus möglich, also nicht nur direkt auf dem Smartphone, sondern beispielsweise auch vom Desktop aus via Browser in Whatsapp Web.Neu ist auch die Option, Kontakte ausschliesslich in Whatsapp zu speichern. "Solche Whatsapp-Kontakte sind ideal, wenn du dein Telefon mit anderen teilst oder um persönliche und geschäftliche Kontakte zu trennen, wenn du mehr als ein WhatsApp-Konto auf deinem Telefon verwaltest", schreibt der Messenger-Dienst dazu. Kontakte, die direkt in Whatsapp gespeichert werden, werden wiederhergestellt, wenn das Telefon gewechselt wird oder verloren geht.Weiter macht es Whatsapp möglich, Kontakte ausschliesslich nach Benutzernamen zu speichern und zu verwalten. Das bedeutet, dass nicht mehr zwingend eine Telefonnummer angegeben werden muss, um eine Nachricht zu senden. (mw)