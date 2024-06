Whatsapp verbessert Videoanrufe deutlich

Whatsapp hat ein neues Update vorgestellt, wonach die Möglichkeiten der Videotelefonie auf ein höheres Niveau geschraubt werden, wie der Messenger in einem Blogpost schreibt . Neu können bis zu 32 Teilnehmende gleichzeitig an einem Videocall teilnehmen – allerdings mit der Einschränkung, dass sich alle Teilnehmende dafür in derselben Gruppe befinden müssen. Ein weiteres Feature für Videocalls mit vielen Personen ist die Hervorhebung jener Person, die gerade spricht. Zu guter Letzt ist nun möglich, seinen persönlichen Bildschirm samt Ton zu teilen, bislang war das Sharen auf das Bild beschränkt.Ferner verspricht Whatsapp eine höhere Bild- und Tonqualität bei Anrufen, egal ob klassisch oder mit Video. Nebst der klareren Qualität sollen Störgeräusche oder Echos besser gefiltert werden. Ermöglicht werden soll all dies durch einen neuen Codec, den Meta selber entwickelt hat. In den Genuss des Updates kommen schon bald alles User, denn der Messenger rollt das Update ab sofort schrittweise in den kommenden Wochen für alle User unabhängig von der Plattform aus. (dok)