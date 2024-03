Whatsapp bald mit Drittanbieter-Integration

Der Digital Markets Act (DMA) der EU verpflichtet grosse Anbieter von Diensten wie Instant Messaging – sogenannte Gatekeeper – dazu, ihre Services für die Konkurrenz zu öffnen respektive Interoperabilität zu gewährleisten. Dazu gehört auch Meta mit seinem äusserst weitverbreiteten Messenger Whatsapp Wie "Wabetainfo" entdeckt hat , beginnt Whatsapp damit, das von der EU Verlangte in den Whatsapp-Betaversionen 2.24.5.20 und 2.24.6.2 nun umzusetzen.Konkret ist dies so implementiert, dass Nutzer in den Whatsapp-Einstellungen festlegen können, welche Drittanbieter-Dienste sie erlauben oder blockieren und ob sie überhaupt Drittanbieter-Messages zulassen wollen. Für solche Drittanbieter wie Threema & Co. besteht allerdings nicht die Pflicht, ihrerseits für die Interoperabilität mit den "Grossen" zu sorgen. Threema und Signal haben bereits erklärt, aus Datenschutzgründen auf die Interoperabilität mit Whatsapp zu verzichten – dies sei mit ihren hohen Sicherheits- und Privatsphärestandards nicht zu vereinbaren. (ubi)