Neue Textformatierungs-Optionen in Whatsapp

Whatsapp erweitert die Möglichkeiten, einen Text im Messenger formatieren zu können. Bis anhin war es möglich, einen Text fett zu machen (mittels * vor und nach dem entsprechenden Textbereich), kursiv (mittels _), durchgestrichen (mittels ~) sowie monospace (mittels ```).Nun hat Meta-Boss Marc Zuckerberg über seinen Whatsapp-Kanal neue Formatierungsmöglichkeiten vorgestellt, die ab sofort für alle Whstapp-Versionen verfügbar sind. So lassen sich Aufzählungen mit Bullet-Points erstellen (mittels Bindestich und Leerzeichen, also z.B,. - Aufzählung), genauso wie nummerierte Aufzählungen (mittels Zahl und Punkt, also z.B. 1.). Ebenfalls neu sind Blockzitate, welche man mittels > und einem Leerzeichen hervorheben kann. Und schliesslich kann neu auch Inline-Code hervorgehoben werden, indem man diesen mit einem `-Zeichen umschliesst.In seiner FAQ-Sektion erklärt Whatsapp die Formatierungen beziehungsweise wie sie umgesetzt werden im Detail. (mw)