Whatsapp arbeitet an Teilen-Funktion ähnlich Airdrop und Quickshare

Whatsapp arbeitet an einer neuen Teilen-Funktion. Diese soll ähnlich funktionieren wie Airdrop von Apple oder Quick Share (ehemals Nearby Share) von Android und dazu dienen, Files – also beispielsweise Fotos oder Videos – mit Nutzern, die sich in unmittelbarer Nähe befinden, auszutauschen. Wie "WABetainfo" berichtet , testet Whatsapp die neue Funktion aktuell in der Betaversion für Android, bevor sie dann für die Allgemeinheit veröffentlicht wird.Das Teilen der Inhalte soll End-to-End-verschlüsselt sein, wie zu lesen ist. Die maximale Dateigrösse soll bei 2 GB liegen. Damit der Austauschen funktioniert, müssen sowohl Sender wie Empfänger die entsprechende Funktion in Whatsapp auf ihrem Endgerät geöffnet haben, womit sichergestellt wird, dass keine Files versehentlich geteilt werden. Möglicherweise müsse das Gerät zudem geschüttelt werden, um einen Share-Request zu stellen, ist weiter zu lesen. Bis wann die Funktion allgemein ausgerollt wird, ist nicht bekannt. (mw)