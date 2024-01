Whatsapp-Beta erlaubt Wahl der Hauptfarbe

In der Betaversion 24.1.10.70 von Whatsapp ist eine neue Funktion zur Wahl der Hauptfarbe der App – der sogenannten Main Branding Color – aufgetaucht, wie "Wabetainfo" herausgefunden hat . Der begleitende Screenshot zeigt neben Grün Optionen für Blau, Schwarz, Rot und Lila. Die Beta ist demnach noch in Entwicklung und steht Testern noch nicht zur Verfügung.Des Weiteren berichtet "Wabetainfo" über eine Neuerung in der Whatsapp-Beta 2.24.1.18 für Android. Dort sollen Unternehmen ihren Whatsapp-Kanal neu mit einem Verified-Badge markieren können. Basis dafür ist ein Meta-Verified-Abo. Und auch die neueste Whatsapp-Beta für Windows wartet mit einem neuen Feature auf: Nutzer können die gewünschten Input- und Output-Geräte nun direkt in den App-Einstellungen festlegen. (ubi)