Whatsapp-Beta lässt erneut auf Usernamen hoffen

Dass bei Whatsapp künftig nicht nur die Telefonnummer, sondern auch ein eindeutiger Username eine Rolle spielen könnte, ist seit Ende Mai 2093 aufgrund einer Betaversion von Whatsapp für Android zumindest in der Gerüchteküche bekannt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Jetzt ist die neue Betaversion 2.23.25.19 erschienen, die wiederum Hinweise auf Usernamen liefert, wie "Wabetainfo" berichtet : "Whatsapp arbeitet an einer Funktion, um Nutzer nach ihrem Benutzernamen zu suchen, und sie wird in einem zukünftigen Update der App verfügbar sein." Wann es so weit ist, weiss "Wabetainfo" jedoch nicht.Das Feature befindet sich demnach immer noch in Entwicklung, lässt sich mit der Beta aber bereits ausprobieren. Whatsapp arbeite noch an zusätzlichen Verbesserungen, heisst es weiter. In einem Screenshot ist zu sehen, dass Whatsapp-User neu neben Klarnamen und Telefonnummer auch anhand ihres Usernamens gesucht werden können. Ein Username ist jedoch nicht obligatorisch, man kann auch weiter wie gehabt nur die Telefonnummer als eindeutigen Identifier nutzen. Auf der anderen Seite wird es möglich sein, nur den Usernamen zu verwenden, sodass die Telefonnummer dem Gegenüber nicht mitgeteilt wird. (ubi)