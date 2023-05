Whatsapp führt möglicherweise Usernamen ein

(Quelle: Wabetainfo)

26. Mai 2023 - Aus einer Beta-Version von Whatsapp geht hervor, dass Meta offenbar mit der Einführung von einzigartigen Usernamen für den Messenger-Dienst experimentiert. Dies könnte auch eine Kommunikation ermöglichen ohne die Mobiltelefonnummer des Gegenübers zu sehen.

In den sozialen Medien präsentiert man sich mit einem einzigartigen Usernamen. Wer etwas Glück und Geschick hatte, kann sich so auf allen Kanälen einheitlich präsentieren. Für Content Creators, Influencer, aber auch Unternehmen ist dies ein wichtiges Kriterium. Nun plant offenbar auch Metas Messenger Whatsapp die Einführung eines einzigartigen Usernamens, wie "Wabetainfo" berichtet . Wie es aussieht, kann man nebst seinem Namen, wie er gegenüber den eigenen Kontakten erscheint, zusätzlich einen davon unabhängigen Usernamen wählen. Da dieser einmalig ist, gilt das Prinzip "wer zuerst kommt, mahlt zuerst".Mit dem Usernamen gibt Whatsapp Personen und Institutionen, die ein Interesse daran haben, von Kunden kontaktiert zu werden, ein nützliches Instrument an die Hand. Kunden können so via Usernamen den Kontakt aufnehmen und müssen nicht einmal im Besitz der Mobiltelefonnummer sein, was zusätzlich die Privatsphäre erhöht. Das Feature ist in der Android-Betaversion 2.23.11.15 aufgetaucht. Whatsapp hat sich noch nicht dahingehend geäussert, wie die Usernamen im Messenger genau gehandhabt werden oder ab wann mit einem Release gerechnet werden kann. Es darf jedoch davon ausgegangen werden, dass sich dieses Feature nicht nur auf die Android-Version beschränken wird. (adk)