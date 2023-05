Whatsapp veröffentlicht Beta-Version für Wear OS

10. Mai 2023 - Whatsapp hat eine erste Beta-Version seiner App für Wearables veröffentlicht. Damit wird es nun möglich, ohne Smartphone mit Whatsapp-Kontakten zu interagieren.

Damit auch Wearables wie Smartwatches über Whatsapp erschlossen werden können, arbeitet der Messenger an einer dedizierten App. Nun ist eine Beta-Version veröffentlicht worden, für welche man sich hier registrieren kann, wie 9to5Google berichtet . Die App für tragbare Geräte besteht aus drei Teilen: Der Liste mit den letzten Unterhaltungen, einer Einstellungsseite sowie dem Button, die App auf dem Smartphone zu öffnen. Nachrichten können so beispielsweise direkt auf der Smartwatch gelesen werden.Die App bietet auch die Möglichkeit, per Sprachnachricht zu antworten. Für eine Textantwort ist nach wie vor der Griff zum Telefon erforderlich. Wie man es sich von der Telefon-App gewohnt ist, wird die Anzahl ungesehener Nachrichten mit einem roten Kreis visualisiert. Obwohl die App explizit für Wearables ausgerichgtet ist, funktioniert sie nicht ohne Smartphone. Zumindest für die Registrierung muss ein achtstelliger Code mit dem Smartphone abgeglichen werden. Damit die Beta-Version getestet werden kann, ist auf dem Smartphone mindestens die Version 2.23.10.10+ erforderlich. (adk)