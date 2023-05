Umfragen, Filesharing - Whatsapp kriegt neue Funktionen

(Quelle: Meta)

5. Mai 2023 - Meta hat neue Funktionen für Whatsapp angekündigt. So sind nun Abstimmungen mit nur einer Antwort möglich, und Bilder können neu mit einer Bildunterschrift versehen werden.

Facebook-Mutterkonzern Meta hat neue Funktionen für seinen Messeneger Whatsapp vorgestellt . Dank des jüngsten Updates wird es möglich, Umfragen zu erstellen, bei denen nur eine Antwortoption ausgewählt werden kann. Somit kann man nun Umfragen erstellen, für die eine definitive Antwort nötig ist, indem beim Erstellen eines Polls die Option "mehrere Antworten erlauben" deaktiviert wird. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, Chats nach Umfragen zu durchsuchen – dank eines entsprechenden Suchfilters, wie man ihn für Fotos oder Links kennt. Und schliesslich kann man sich neu auch mittels Notifcation darüber informieren lassen, wenn jemand an einer Umfrage teilgenommen hat.Der zweite Teil der Neuerungen betrifft die Weiterleitung von Fotos, Bildern und Dokumenten. Hier ist es neu möglich, Text zu einem Bild respektive einem Dokument, das weitergeleitet wird, hinzuzufügen, um so Kontext zu geben.Laut Meta werden die Updates in den kommenden Wochen weltweit rollend auf die Geräte der Nutzer aufgespielt. (mw)