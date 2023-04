Ein Whatsapp-Konto auf mehreren Smartphones

(Quelle: Whatsapp)

26. April 2023 - Whatsapp hat eine vielfach gewünschte, neue Funktion angekündigt. Künftig lässt sich ein Konto auf bis zu vier zusätzlichen Telefonen nutzen. Zudem wird es eine neue Methode zum Verbinden von Geräten geben.

Whatsapp hat ein neues Feature vorgestellt, das es Nutzern erlaubt, ein und dasselbe Konto künftig auf mehreren Smartphones zu nutzen. Bis zu vier zusätzliche Geräte werden unterstützt, wobei die Einrichtung ähnlich verlaufen soll wie die Verknüpfung von Whatsapp im Browser oder auf Tablets und Desktops. Versprochen werden ferner unabhängige Verbindungen, zudem soll auch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sichergestellt sein. Zur Sicherheit meldet Whatsapp zusätzlich alle verknüpften Geräte automatisch ab, falls das Hauptgerät länger inaktiv sein sollte.Whatsapp preist die neue Funktion, die bereits ausgerollt wird und in den kommenden Wochen für alle verfügbar sein soll, unter anderem für Kleinunternehmen an. Ihre Mitarbeitenden sollen von nun an direkt von ihren eigenen Telefonen aus über dasselbe Whatsapp-Business-Konto auf Nachrichten von Kunden antworten können. Privaten Nutzern erlaubt das Account-Sharing auf bis zu vier zusätzliche Smartphones derweil den Wechsel zwischen Telefonen und das Forstsetzen von Chats, ohne sich immer wieder neu an- und abzumelden.Schliesslich hat Whatsapp auch noch angekündigt , dass man in den nächsten Wochen eine neue Methode einführen will, um Geräte zu verbinden. Neben der Variante mit QR-Code soll es bald auch möglich sein dafür Einmal-Codes zu generieren und zu nutzen. (mv)