Whatsapp launcht neue Windows-App und Gruppen-Features

(Quelle: Whatsapp)

23. März 2023 - Whatsapp erleichtert Administratoren von Gruppen die Privatsphären-Einstellungen von Gruppen. Ausserdem bietet der Messenger eine neue Windows-App zum Download an.

Whatsapp möchte Gruppenadministratoren das Management und die Privatsphäreneinstellungen der Gruppe vereinfachen. Dies wird in einem Blogbeitrag mitgeteilt . Umgesetzt wird das mit einem neuen Tool, mit welchem Administratoren nun leichter entscheiden können, wer einer Gruppe beitreten kann, wenn sie beispielsweise den Einladungslink teilen. Ausserdem kann festgestellt werden, ob Nutzer überhaupt per Einladung beitreten können oder sie manuell hinzugefügt werden müssen. Und um dem sozialen Aspekt mehr Rechnung zu tragen, ist es neu innerhalb einer Community möglich, nach gemeinsamen Gruppen zu suchen. Dazu wählt man einen Kontakt und gleicht die Gruppen miteinander ab.Da immer mehr Menschen Whatsapp auch am Computer nutzen, werden auch die Desktop-Apps weiterentwickelt. Eine neue Windows-App kann hier heruntergeladen werden. Die neue App wurde optisch aufgemotzt und ist schneller einsatzbereit. In der App kann man Gruppen-Videoanrufe mit bis zu acht Personen und Audioanrufe mit bis zu 32 Personen führen.Wie Whatsapp weiter schreibt, plant man in Zukunft, diese Limits noch weiter zu erhöhen. Auch sind eine überarbeitete App für Mac OS sowie eine ganz neue App für Android-Tablets in Planung, beide befinden sich aber noch in einem frühen Beta-Stadium der Entwicklung. (adk)