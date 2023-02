Whatsapp tüftelt an editierbaren Nachrichten

23. Februar 2023 - Eine veröffentlichte Beta-Version für iOS enthält die Möglichkeit, versendete Nachrichten im Nachgang zu editieren. Dazu hat der Versender 15 Minuten Zeit. Bis wann die Funktion veröffentlicht wird, ist noch offen.

Das Gerücht, dass man bereits abgeschickte Nachrichten in Whatsapp bald schon nachträglich bearbeiten kann, kursiert schon länger. Nun hat " WABetainfo.com " eine neue Beta-Version für iOS gesehen und getestet, in welcher das Vorhaben konkret wird. Die Aktion "Nachricht bearbeiten" wird im Kontextmenü angezeigt, wenn man lange auf eine bereits versandte Nachricht drückt. Über denselben Weg kann eine versendete Nachricht auch gelöscht werden. Während das Löschen zeitlich unlimitiert möglich ist, ist es gemäss der ersten Beta-Version nur innerhalb der ersten 15 Minuten möglich, eine versendete Nachricht zu editieren. Alle bearbeiteten Nachrichten werden in der Sprechblase mit dem Label "bearbeitet" gekennzeichnet.Die neue Funktion bezieht sich lediglich auf reine Textnachrichten. Bearbeitete Bilder, Bildunterschriften oder ähnliches lassen sich nicht mehr anpassen, sobald die Medien versendet sind. Über ein mögliches Veröffentlichungsdatum schweigt sich Whatsapp derzeit noch aus. Auch, ob die Funktion auf der Android-Version Einzug halten wird, gibt es bislang noch keine Hinweise. (adk)