Whatsapp arbeitet an High-res-Bilderversand via Desktop-App

(Quelle: "WABetainfo")

14. Februar 2023 - Whatsapp wird künftig wohl die Möglichkeit bieten, von der Desktop-App aus Bilder auch in hoher Qualität verschicken zu können.

In Whatsapp wird es künftig wohl möglich sein, via Desktop-App Bilder in hoher Qualität zu verschicken. Das berichtet die Plattform "WABetainfo". Dieselbe Plattform hatte bereits im Januar in einer Whatsapp-Beta für Android entdeckt, dass es künftig drei verschiedene Möglichkeiten rund um den Bilderversand respektive die Auflösung von Bildern geben soll ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nun scheint Whatsapp die Funktion also auch für die Desktop-App zu testen, wobei "WABetainfo" einen Screenshot zeigt, auf dem beim Bilderversand zwischen "Standard quality" und "HD quality" gewählt werden kann.Aktuell ist es noch nicht möglich, Bilder in Originalqualität via Whatsapp zu versenden, der Dienst rechnet die Fotos automatisch herunter, um Daten zu sparen. Bis wann Whatsapp die neue Möglichkeit einführen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. (mw)