Whatsapp veröffentlicht Beta-Version einer Desktop-App für Macs

25. Januar 2023 - Mac-User warten nach wie vor auf eine native App von Whatsapp. Immerhin gibt es nun aber eine erste offizielle Beta-Version, die heruntergeladen und genutzt werden kann.

Im vergangenen Sommer hat Whatsapp eine erste native App für Windows veröffentlicht ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Damals hiess es, dass auch Mac-User bald zum Zug kommen werden. Ein Datum für den Release nannte das Unternehmen jedoch nicht. Nun ist immerhin eine erste, frei verfügbare Beta-Version erhältlich, wie unter anderem "The Verge" berichtet und sich dabei auf eine Meldung von "Wabetainfo" beruft. Bisher gab es nur Zugang via Testflight.Die offene Beta-Version der Desktop-App von Whatsapp für Mac-Betriebssysteme kann auf dieser Seite heruntergeladen werden und ist, wie Whatsapp schreibt, kompatibel mit MacOS Big Sur oder neuer. Wer eine stabilere Variante bevorzugt, dem steht auf der selben Seite nach wie vor die Web-App zur Verfügung. Die neue native Whatsapp-App für Macs nutzt angeblich Catalyst, Apples plattformübergreifendes Entwicklungs-Framework. (mv)