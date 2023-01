Whatsapp ab sofort mit Proxy-Unterstützung

6. Januar 2023 - Bei Whatsapp will man Internetsperren entgegenwirken und hat hierfür in der neuesten Version der App Unterstützung für Proxy-Server implementiert.

Der Messenger-Dienst Whatsapp lässt sich künftig auch über eine integrierte Proxy-Funktion nutzen. Wie der Konzern in einem Blog-Beitrag mitteilt , bietet man per sofort Proxy-Unterstützung an, um gegen Internetsperren vorzugehen. Die Proxy-Server seien von freiwilligen Helfern und Organisationen weltweit eingerichtet worden, um eine ungehinderte Kommunikation zu ermöglichen. Der Datenschutz sei durch die Proxy-Nutzung weiterhin gewährleistet und Nachrichten wie Anrufe würden weiterhin End-to-End-verschlüsselt, weder die Proxyserver, noch Whatsapp oder Meta hätten darauf Zugriff, heisst es.Um das Proxy-Feature zu nutzen, wird die neueste Whatsapp-Version benötigt. Die Aktivierung erfolgt über das Menü Einstellungen – Speicher und Daten, wo sich auch die Adresse des Proxy-Servers eingeben lässt. (rd)