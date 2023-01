Whatsapp stellt Support für iPhone 5, Galaxy S2 und 47 weitere Geräte ein

4. Januar 2023 - Seit dem 1. Januar 2023 unterstützt Whatsapp eine ganze Palette an Smartphones nicht mehr länger. Darunter sind auch einst populäre Geräte wir das iPhone 5 und 5c sowie das Samsung Galaxy S2 (Bild).

Mit dem Ende des Jahres 2022 hat Whatsapp auch den Support von älteren Versionen von iOS sowie von Android eingestellt, genauso wie die Unterstützung von insgesamt 49 Smartphones. Was den Betriebssystem-Support angeht, verlangt Whatsapp seit dem 1. Januar 2023 mindestens das 2014 vorgestellte Android 5.0 oder aber Apples iOS 12. iPhones, auf denen iOS 11, 10 oder gar noch älter läuft, werden nicht mehr unterstützt – sprich es gibt keine Sicherheits-Updates mehr und es ist auch nicht möglich, einen Account zu verifizieren oder neu zu erstellen. Dies ist aus den Support-Seiten zu entnehmen.Damit einhergehend wird auch der Support für eine ganze Reihe an Geräten eingestellt – eine entsprechende Liste hat die britische Plattform "Metro" zusammengestellt (via " Golem "). Unter diesen Geräten finden sich durchaus auch einst populäre Geräte wie Apples iPhone 5 respektive 5c oder die Samsung-Modelle Galaxy S2 und S3 Mini, aber auch das Sony Xperia Arc S und das HTC Desire 500. (mw)