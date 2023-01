Whatsapp: Bilder bald in Originalqualität verschicken?

24. Januar 2023 - Wenn man den Entdeckungen von "Wabetainfo" im Code der jüngsten Whatsapp-Beta Glauben schenkt, könnte es schon bald möglich sein, Bilder in Originalqualität zu verschicken.

In Whatsapp könnte es schon bald möglich sein, Bilder in Originalqualität zu verschicken. Wie "Wabetainfo" in der jüngst veröffentlichten Whatsapp-Beta für Android 2.23.2.11 entdeckt hat , arbeitet das Entwicklerteam an einer Funktion, die dies Nutzern ermöglichen würde.Im Moment bietet Whatsapp drei Auswahlmöglichkeiten, wenn es ums Verschicken von Bildern geht: beste Qualität, automatisch und datensparend. Doch selbst beim Verschicken mit bester Qualität werden die Bilder komprimiert und nicht in Originalqualität weitergeleitet. Durchschnittlich werden nur rund 80 Prozent der Originalqualität beibehalten und bei grossen Bildern kann es auch durchaus vorkommen, dass die Grösse des Bildes verändert wird.In der Version 2.23.2.11 der Whatsapp-Beta hat "Wabetainfo" nun den Einstellungspunkt Fotoqualität entdeckt. Dank dieser Funktion sollen Nutzer künftig in der Lage sein, Bilder in Originalqualität zu verschicken. Die Funktion ist allerdings noch in der Entwicklung und daher noch nicht für Beta-Tester verfügbar. Angaben zu einer möglichen Veröffentlichung gibt es keine. (rf)