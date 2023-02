Transkribiert Whatsapp bald Sprachnachrichten?

16. Februar 2023 - Wie eine neue Beta-Version vermuten lässt, arbeitet Whatsapp wieder an der Transkription von Sprachnachrichten. Ein Erscheinungsdatum ist jedoch noch nicht in Sicht.

Schon im September 2021 wurde bekannt, dass Whatsapp an einer Transkription-Möglichkeit arbeitet, um Sprachnachrichten in Text umzuwandeln – ein Feature, das wohl viele User dankend annehmen würden. Wie es aussieht, nimmt dieses Vorhaben jetzt erneut Fahrt auf: "Wabetainfo.com" berichtet , dass eine neue Beta-Version veröffentlicht wurde, welche die lang ersehnte Funktion zumindest im Design anzeigt. Getestet werden kann sie leider noch nicht.In der Beta-Version 23.3.0.73 für iOS ist eine Meldung zu sehen, die erklärt, wann die Transkription nicht verfügbar ist: Transkripte sind nicht verfügbar, wenn keine Wörter in der Sprachnotiz erkannt wurden oder das Sprachpaket für die eingesprochene Sprache fehlt. Die Transkriptionen werden immer lokal auf dem Gerät durchgeführt, nötig sind dafür eben die entsprechenden Sprachpakete, die heruntergeladen werden können. Die Nachrichten werden nicht mit Meta oder Apple geteilt.Aus der Beta-Version ist nicht weiter ersichtlich, wann die Funktion für Beta-Tests veröffentlicht werden wird. Ausserdem ist für Schweizer User zu bedenken, dass die Umwandlung von Mundart zu Text die Software wahrscheinlich an ihre Grenzen bringen wird. (adk)