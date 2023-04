Whatsapp entwickelt eigene animierte Emojis

20. April 2023 - Um das Nutzererlebnis zu verbessern und die Interaktionsmöglichkeiten zu steigern, entwickelt Whatsapp eigene, animierte Emojis. In einer Beta-Version sind sie bereits aufgetaucht.

Whatsapp entwickelt auf Basis der Lottie-Bibliothek eigene, animierte Emojis. Dies ist "WAbetainfo" zu entnehmen . Das neue Feature wurde in einer Betaversion von Whatsapp Desktop entdeckt und wird in einem zukünftigen Update der App veröffentlicht werden. Der genaue Zeitpunkt der Veröffentlichung steht noch aus. Bestätigt ist hingegen, dass die Funktion nicht nur auf der Desktop-App, sondern auch auf allen mobilen Apps verfügbar sein wird. Mit den neuen Emojis möchte es der Messenger seinen Usern noch einfacher machen, Gefühle und Meinungen zum Ausdruck zu bringen.Die animierten Emojis basieren auf Vektorgrafiken und lassen sich somit skaliert in verschiedenen Grössen darstellen. Ob es eine Möglichkeit geben wird, als Empfänger die Animation zu deaktivieren, ist bislang noch unklar. Fest steht jedoch, dass die Emojis exklusiv für Whatsapp entwickelt und auf weiteren Messenger-Diensten nicht zur Verfügung stehen werden. (adk)