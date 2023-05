Whatsapp lanciert Beta-Programm für Web-App

9. Mai 2023 - Neu gibt es auch für die Web-Variante von Whatsapp ein Beta-Programm, das interessierten Nutzern offen steht und neue Funktionen bereits früh zur Verfügung stellt.

Whatsapp-User dürfen sich regelmässig über neue Funktionen freuen, so zuletzt beispielsweise über eine zusätzliche Abstimmungsmöglichkeit ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Diese neuen Features testet der beliebte Messaging-Dienst vor ihrer Veröffentlichung jeweils in einem Beta-Programm, das nun auch für die Web-Variante zur Verfügung steht.Jeder, der neue Funktionen in der Web-Version von Whatsapp vor allen anderen ausprobieren möchte, kann sich ab sofort auf web.whatsapp.com für das entsprechende Beta-Programm anmelden. Dazu genügt es, in den Einstellungen im Hilfebereich ganz unten ein Häkchen zu setzen (siehe untenstehenden Screenshot). Wo diese Option noch nicht angezeigt wird, ist gemäss "WABetaInfo" allenfalls ein Update auf eine neuere Version der Web-App notwendig. Dabei soll es helfen, den Cache zu leeren. Klappt das immer noch nicht, so gilt es abzuwarten, bis die neue Option freigeschaltet wird.Für seine Desktop-Anwendungen, beispielsweise für Windows 11, sowie die mobilen Apps für Android und iOS bietet Whatsapp schon länger Beta-Versionen an, um neue Funktionen testen zu können. (mv)